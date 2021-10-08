Екатеринбуржец отсудил у «Фрисби» больше семи тысяч рублей за отказ принять оплату по карте

Михаил обратился в Верх-Исетский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга пошел в суд, после того, как не смог рассчитаться за коммунальные услуги и лотерейные билеты в пункте платежей «Фрисби». Михаил посчитал, что компания нарушает его права потребителя.

- В претензии он просил обосновать отказ в обслуживании по безналичному расчету со ссылкой на нормы действующего законодательства. В своем ответе общество указало, что является платежным агентом и осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона. Положения указанного закона не применяются к отношениям, связанным с деятельностью по проведению безналичных расчетов, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Тогда Михаил обратился в Верх-Исетский районный суд с иском к ООО «ЕРЦ - Финансовая логистика», в котором просил признать незаконными действия пункта приема платежей взыскать компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей. Суд взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и штраф - 2 500 рублей.

С таким решением не согласились обе стороны и подали апелляцию в Свердловский областной суд. Там доказать, что возможности организовать прием оплаты услуг за безналичный расчет нет, представитель компании не смог. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.