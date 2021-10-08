Бывшему губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю исполнилось 84 года

Помимо своей деятельности в Совете Федерации Эдуард Россель активно занимается сохранением наследия Демидовых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшему губернатору Свердловской области, а ныне - члену Совета Федерации Эдуарду Росселю сегодня, 8 октября, исполнилось 84 года. Как рассказал его бывший пресс-секретарь и заслуженный журналист России Александр Левин на своей странице в Facebook, Эдуард Россель с самого утра уехал в Нижний Тагил, где будет вести XI международную Демидовскую Ассамблею.

- Хочу пожелать нашему первому Губернатору крепкого здоровья, реализации всех задумок и планов, всегда хорошего настроения (как на этом снимке из архива) и, конечно, долгих лет жизни! - написал Александр Левин.

Поздравил Эдуарда Росселя и нынешний глава региона Евгений Куйвашев. Губернатор пожелал на своей странице в Instagram имениннику быть здоровым и не терять боевого настроя.

- Мудрый, надежный. Упрямый. Искрометный. Вечно с тысячей новых идей. Всегда на подъеме. Всегда с неиссякаемой энергией. Вашему запасу прочности нам всем только позавидовать. А вашей любви к жизни - нам всем бы поучиться, - написал Евгений Куйвашев.

Добавим, помимо своей деятельности в Совете Федерации Эдуард Россель активно занимается сохранением наследия Демидовых, является лауреатом Демидовской премии 2019 года и отмечен наградой «За неоценимый вклад в развитие Демидовского движения».

В прошлую поездку в Нижний Тагил Эдуард Россель рассказал, что Демидовский Фонд взял на себя затраты по проектированию церкви, которую планируют построить на месте бывшей воинской части на Вые.