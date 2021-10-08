Уральцу грозит до пяти лет тюрьмы за то, что он выкинул кошку и котенка с балкона

Котенок умер, а кошка получила тяжелые увечья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском будут судить 32-летнего жителя Асбеста, который выкинул с балкона пятого этажа кошку и котенка. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Он жил в Березовском у сожительницы с ее сыном-подростком.

- В июне 2021 году обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе прогулки по городу учинил конфликт с сыном своей сожительницы, - говорится в сообщении.

Мужчина хотел отомстить. Он оставил свою возлюбленную с сыном на улице и зашел домой. Поднявшись в квартиру на пятом этаже, он взял кошку и котенка, которые принадлежали подростку. Мужчина с силой выбросил их с балкона. Котенок умер, упав на асфальт. Кошка получила тяжелые увечья.

Рецедивиста обвиняют по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель и увечье, в отношении нескольких животных). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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