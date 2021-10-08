УБРиР: предприниматели все активнее используют бизнес-карты

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

К такому выводу пришли аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), сравнив транзакционную активность бизнес-клиентов в 1 и 3 квартале 2021 года.

Так, количество активных бизнес-карт Mastercard в 3 квартале выросло на 48% по сравнению с 1 кварталом, а количество транзакций - на 90,5%. В сентябре 2021 года объем оборотов по бизнес-картам достиг максимальных значений за последние три года и составил 2 млрд рублей.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елены Сорвиной, в последние несколько лет интерес к картам значительно вырос со стороны практически всех сегментов бизнеса. Судя по статистике, предприниматели оценили весь спектр возможностей, доступный с бизнес-картой, в том числе кэшбэк, единые тарифы на снятие наличных в банкоматах любых банков и возможность внесения денежных средств на счет. На тарифах «Взлетай» и «Бизнес-класс» владельцы карт могут бесплатно вносить на счет до 200 тысяч рублей, а на тарифе «Премиум-класс» - до 500 тысяч рублей в месяц.

«При запуске акции Pay&Get мы сделали ставку на то, что нравится нашим бизнес-клиентам больше всего, и предложили им кэшбэк до 5 тысяч рублей в месяц за активное использование карт. И, как видно по динамике роста объема операций, клиентам, действительно, понравились условия этой акции — они стали чаще расплачиваться картами в магазинах, на АЗС, при покупке железнодорожных и авиабилетов. В связи с высоким интересом к этой акции мы решили продлить ее до конца октября», - прокомментировала Елена Сорвина.

Напомним, согласно условиям, владельцы бизнес-карты Mastercard УБРиР могут каждый месяц получать 4 тысячи рублей на свой счет, просто совершая каждую неделю минимум одну покупку на 5 тысяч рублей. Выплаты начисляются автоматически по итогам каждого месяца.

Также в рамках акции новые клиенты, совершившие в октябре этого года покупки по бизнес-карте на сумму более 30 тысяч рублей, смогут дополнительно получить на счет 1 тысячу рублей, то есть, суммарно они смогут вернуть 5 тысяч рублей в месяц. Таким образом, кэшбэк за покупки составит практически 17%, в то время как в среднем на рынке он равен 5%. Согласно условиям, новыми клиентами являются предприниматели, оформившие бизнес-карту с сентября по октябрь 2021 года, или клиенты, которые не совершали покупки по бизнес-картам с 1 июня по 30 сентября2021 года.