На Урале пьяный водитель пытался скрыться в лесу от ГИБДД, пока не застрял в колее

Задержанный мужчина оказался пьян Фото: УГИБДД по Свердловской области

В городе Ивделе Свердловской области сотрудники ГИБДД устроили погоню за водителем УАЗ, который не остановился по требованию. Мужчина не реагировал на сигналы сотрудников полиции и только увеличивал скорость, уезжая в сторону леса.

- Экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль марки УАЗ 31519, двигавшийся по улице Вокзальной. Водителю УАЗ инспекторы ГИБДД подали сигнал об остановке, но водитель его проигнорировал и продолжил движение, пытаясь скрыться от полицейских, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Когда нарушитель заехал в лес, сотрудники ГИБДД сначала продолжали преследовать его, но вскоре им пришлось бросить служебную машину, так как на ней было уже не проехать. Но и водитель УАЗ далеко от них уехать не смог, так как застрял в глубокой колее.

Водителем оказался оказался 37-летний местный житель. Он оказался пьян - медосвидетельствование показало 2,222 мг/литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составили административные протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения и по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке.