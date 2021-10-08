У здания ГУФСИН в Екатеринбурге прошел пикет против пыток в тюрьмах

Активист признался, что решил выйти на пикет после того, как в интернете появились видео пыток в тюремной больнице в Саратове

В Екатеринбурге у здания свердловского ГУФСИН активист Дмитрий Калинин провел пикет против насилия и пыток в тюрьмах. Акция прошла утром 8 октября.

- Суд приговаривает человека лишь к лишению свободы или к ее ограничению, об истязании там нет ни слова. Пытки — это грубейшее нарушение закона, превышение полномочий, истязание, запрещены российским законом, - объяснил свою позицию Калинин.

Активист рассказал «КП Екатеринбург», что к нему дважды подходил дежурный из здания свердловского ГУФСИН и пытался его прогнать.

- Он говорил, что тротуар режимная зона. Я ему сказал вызвать полицию. Он, видимо, вызвал. Приехал наряд с автоматчиком. Они просто проверили у меня документы, кратенько опросили и уехали, - сообщил Калинин.

Также общественник заявил, что некоторые сотрудники ведомства показывали ему большие пальцы, выражая свое согласие. Несколько сотрудников даже лично сказали активисту, что тоже против пыток в тюрьмах.

- Прохожие поддерживали, кто-то словом, кто-то лайком. Кто-то спрашивал, почему акция проходит, кто-то фотографировал, - рассказал о своем пикете Калинин.

Активист признался, что решил выйти на пикет после того, как в интернете появились видео пыток в тюремной больнице в Саратовской области. Он добавил, что во время пикета к нему подошел один из сотрудников и спросил: «А причем тут мы, Свердловская область?».

Калинин напомнил ему, что в регионе признали виновным в организации пыток бывшего замначальника ИК-54 Рафика Зиннатуллина. Также за аналогичное преступление суд вынес приговор экс-замначальнику ИК-2 Михаилу Белоусову.

- Я доволен, что полиция никак не препятствовала пикету. Сотрудники ведомства вели себя достойно, хоть и были возбуждены, - заключил Калинин.

Видеозаписи пыток в ОТБ-1 в Саратове 5 октября опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. В ролике показаны сцены пыток и изнасилования черенком швабры заключенных. Руководитель проекта заявил, что таким образом надзиратели выбивают из осужденных показания и деньги.

Региональный СК завел восемь уголовных дел. Начальник саратовского управления ФСИН полковник внутренней службы Алексей Федотов ушел в отставку. Также уволен главврач ОТБ-1. Генпрокуратура РФ начала проверку.

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