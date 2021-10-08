Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 12% с начала года

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Во внутреннем сообщении отправлено 157,2 тыс. ДФЭ (+6,4%), в экспортном – 177,2 тыс. ДФЭ (+17,5%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщений, выросло на 10,4% и составило 252,2 тыс. ДФЭ (перевезено 4,5 млн тонн грузов, +8,9%), в том числе:

химикаты и сода – 121,1 тыс. ДФЭ (+13,8% к январю-сентябрю 2020 года);

лесные грузы – 31,9 тыс. (рост в 1,4 раза);

нефть и нефтепродукты – 15,5 тыс. (-22,8%);

бумага – 22,9 тыс. (+15,2%);

цветные металлы – 15,5 тыс. (-0,8%);

черные металлы – 12,9 тыс. (-6,7%);

огнеупоры – 5,3 тыс. (рост в 1,4 раза);

строительные грузы – 4,2 тыс. (рост в 1,4 раза);

метизы – 3,9 тыс. (-1,4%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – сентябре 2021 года было перевезено 4 млн 788,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.