В Екатеринбурге приставы провели рейд на улицах города

Рейд прошел на улице Белинского и проспекте Космонавтов. Фото: ГУФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы провели рейд на улице Белинского и проспекте Космонавтов. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- Проверено более 100 граждан на предмет возбужденных в отношении них исполнительных производств, - говорится в сообщении.

За весь рейд должниками через мобильное приложение было перечислено 120 тысяч рублей. Фото: ГУФССП по Свердловской области

Приставы сообщали о необходимости прийти на прием в структурные отделения уральцам, у которых есть неоплаченные штрафы, моральный вред, налоги, задолженности по кредитам и алиментам. Некоторые жители Екатеринбурга оплачивали свои долги прямо на месте. За весь рейд через мобильное приложение было перечислено 120 тысяч рублей.

Некоторые должники оплачивали штрафы и задолженности на месте. Фото: ГУФССП по Свердловской области

Один из остановленных на улице граждан оказался автомобилистом, у которого была задолженность по выплате морального вреда. Водитель не хотел терять свою машину и оплатил 50 тысяч рублей своего долга.

Во время рейда приставы арестовали одну машину. Фото: ГУФССП по Свердловской области

Другие автолюбители во время рейда также решили отдать долги. Их общий оплаченный долг составил 70 тысяч рублей. Помимо этого, приставы арестовали машину «ВАЗ 2115». Ее владелец задолжал по кредиту больше 90 тысяч рублей. Приставы составили акт описи и отправили автомобиль на хранение в специализированную организацию.

В рейде также участвовали инспекторы ДПС специализированного батальона регионального ГИБДД. Фото: ГУФССП по Свердловской области

Рейд провели судебные приставы специализированного отделения по взысканию административных штрафов, отделения по розыску должников ГУФССП по Свердловской области и инспекторы ДПС специализированного батальона регионального ГИБДД.