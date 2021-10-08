Жители Свердловской области cмогут проверить свои знания по экономике и финансам

Фото предоставлено пресс-службой УрГЭУ

Свердловская область принимает участие в этой акции в пятый раз, и для многих жителей региона написание диктанта стало уже доброй традицией.

Задания экономического диктанта в 2021 году традиционно составлены для двух возрастных категорий: для учащихся 9-11 классов школы, а также для студентов вузов и всех желающих. Вопросы будут посвящены экономической истории России, основным экономическим процессам и тем практическим вопросам экономической жизни, с которыми сталкивается каждый из нас.

Фото предоставлено пресс-службой УрГЭУ

Написать Всероссийский экономический диктант можно online. Тестовые задания будут доступны 12 октября с 5:00 до 22:00 по московскому времени. Чтобы стать участником диктанта, необходимо зарегистрироваться на сайте www.diktant.org

У экзаменуемых будет только одна попытка, чтобы проверить свои знания. Результат станет доступен сразу, скачать сертификат участника с указанием соответствующего уровня знаний можно будет в личном кабинете. Регистрация по ССЫЛКЕ.

Участники, набравшие 90 баллов и более, считаются прошедшими испытание и будут награждены дипломом победителя Всероссийского экономического диктанта.

Правильные ответы на вопросы ВЭД будут опубликованы на сайте акции 13 октября.

Напомним, что диктант организован Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов. Организатором диктанта в Свердловской области является Уральский государственный экономический университет.