В Екатеринбурге полиция проверяет информацию о готовящейся в учебных заведениях стрельбе

Полиция проводит проверку после массовой рассылки в чатах о готовящихся нападениях на учебные заведения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге родителей и студентов напугали сообщения о якобы готовящейся стрельбе в учебных заведениях. Такую информацию рассылают по чатам студентов и школьников. В полиции попросили родителей не поддаваться панике.

- Сотрудники правоохранительные органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях. Просьба к родителям: не поддаваться на провокации и не реагировать паническим образом, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Отметим, что в соцсетях после того, как рассылка начала набирать обороты, заметили, что такие же страшные сообщения несколько дней назад рассылали также в Чебоксарах и в Ивановской области.

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