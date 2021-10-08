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Общество8 октября 2021 7:49

В Екатеринбурге полиция проверяет информацию о готовящейся в учебных заведениях стрельбе

Родителей просят не поддаваться на провокации и не паниковать
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Полиция проводит проверку после массовой рассылки в чатах о готовящихся нападениях на учебные заведения

Полиция проводит проверку после массовой рассылки в чатах о готовящихся нападениях на учебные заведения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге родителей и студентов напугали сообщения о якобы готовящейся стрельбе в учебных заведениях. Такую информацию рассылают по чатам студентов и школьников. В полиции попросили родителей не поддаваться панике.

- Сотрудники правоохранительные органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях. Просьба к родителям: не поддаваться на провокации и не реагировать паническим образом, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Отметим, что в соцсетях после того, как рассылка начала набирать обороты, заметили, что такие же страшные сообщения несколько дней назад рассылали также в Чебоксарах и в Ивановской области.

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