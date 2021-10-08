В Екатеринбурге госавтоинспекторы провели таксистов

С начала 2021 года в Екатеринбурге произошло 52 аварии с такси Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в четверг, 7 октября, сотрудники ГИБДД проверяли таксистов. За время рейда госавтоинспекторы остановили для проверки 27 автомобилей и выявили восемь нарушений.

- В одном случае водитель управлял транспортным средством без соответствующего права, а другой - во время движения использовал телефон. Также были выявлены технические неисправности транспортных средств. По всем правонарушениям возбуждены административные производства, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В Госавтоинспекции отметили, что усиленная профилактическая работа связана с участившимися ДТП с участием такси - с начала 2021 года произошло 52 аварии с такси, в которых пострадали 54 человека. Чаще всего ДТП происходили из-за неправильного выбора дистанции и не соответствии очередности проезда и скорости конкретным дорожным условиям.