В Екатеринбурге водитель Mazda сбил 11-летнего мальчика на электросамокате

Ребенок не заметил машину из-за забора Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 11-летний мальчик арендовал электросамокат с помощью маминой карточки, чтобы успеть забрать младшую сестру из секции, но так и не доехал до нее - его сбила машина. Инцидент произошел 7 октября около 18:00.

- Сотрудниками полиции установлено, что по водитель автомобиля Mazda 6, выезжая с прилегающей территории у дома № 13 по ул. Маршала Жукова, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги на электросамокате слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Ребенка с ушибами мягких тканей конечностей, ссадинами в области правого голеностопного сустава и сквозной ушибленной раной правой щеки госпитализировали в ДГКБ № 9.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Мама мальчика рассказала сотрудникам полиции, что банковскую карточку, которой он оплатил аренду электросамоката, сын без ее ведома привязал к своему телефону. По ее словам, ребенок, ехал вдоль тротуара и из-за забора не увидел приближающуюся машину.

Водитель автомобиля в свою очередь объяснил, что перед тем, как проехать тротуар, он убедился в том, что вблизи нет пешеходов, и продолжил движение. Ребенка на электросамокате он не увидел. Удар пришелся в левую заднюю часть автомобиля.

Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает родителей контролировать досуг своих детей, регулярно проводить беседы по правилам безопасного поведения на дорогах и правилам управления средствами индивидуальной мобильности, особенно самокатами.