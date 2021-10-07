Уральский Федеральный университет начнет выдавать выпускникам цифровые дипломы

Планируется, что эксперимент будет запущен уже 11 октября и продлится до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский Федеральный университет поучаствует во всероссийском эксперименте по формированию цифровых документов об образовании. Все данные будут доступны в личном кабинете на госуслугах при согласии его владельца. Планируется, что эксперимент будет запущен уже 11 октября и продлится до конца года.

- Созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании не будут иметь юридической силы, не подлежат выдаче выпускникам и по окончании эксперимента подлежат удалению из реестра, говорится в положении, - сообщают в пресс-службе ВУЗа.

Помимо Уральского Федерального, в программе примут участие Санкт-Петербургский политехнический университет, Российский университет транспорта, Московский государственный технический университет имени Баумана и Московский педагогический государственный университет. Все они будут формировать цифровые документы, которые будут оформляться при согласии выпускника ВУЗа.