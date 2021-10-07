В Екатеринбурге местный житель ограбил своего приятеля во время алкогольного застолья

В дежурную часть пришел 29-летний мужчина и рассказал, что у него забрали дорогой мобильный телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала молодого человека, который ограбил своего приятеля во время распития алкоголя. В дежурную часть пришел 29-летний мужчина и рассказал, что у него забрали дорогой мобильный телефон, пострадавший оценил сумму ущерба в 22 тысячи рублей.

- В ходе разбирательства выяснилось, что в день происшествия потерпевший распивал спиртное с малознакомым приятелем. После этого между мужчинами произошел конфликт. В результате незнакомец забрал мобильное устройство заявителя и поспешил скрыться, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

По адресу выехали сыщики, которые опросили очевидцев происшествия. Личность злоумышленника установили достаточно быстро: им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.