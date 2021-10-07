В Каменске-Уральском построят трассы для международных соревнований по картингу и BMX

Сейчас на участке идут топосъемка и геодезические изыскания Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Каменске-Уральском появятся трассы для проведения всероссийских и международных соревнований по картингу BMX-рейсинга. Планируется, что спортивные объекты построят на берегу Исети от станции «Салют» до пешеходного моста. Длина дороги для картов составит 1210 метров, а для BMX – 350 метров. Также здесь обустроят парковку, трибуны, закрытый парк для спортсменов.

- Картингистам давно нужна площадка для качественных занятий, а BMX получит развитие и в Красногорском районе. Еще на новом объекте можно будет проводить тренировки и соревнования по шоссейному велоспорту, - отметили в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского.

Сейчас на участке идут топосъемка и геодезические изыскания. На место будущей BMX-трассы завозят грунт. Новые трассы разместятся рядом с бывшим пляжем в районе пешеходного моста. О сроках реализации всех этих планов говорить пока рано.