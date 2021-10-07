В Екатеринбурге пройдут профилактические рейды по соблюдению масочного режима

Планируется, что мероприятия начнутся у Главпочтамта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 8 октября специалисты начнут профилактические рейды по соблюдению масочного режима. Масштабную проверку горожан анонсировали в пресс-службе мэрии уральской столицы. Планируется, что мероприятия начнутся у Главпочтамта.

- В 11:15 ждем на автобусной остановке «Площадь труда» у Главпочтамта. В это время здесь пройдет рейд Муниципальной транспортной инспекции по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, - сообщили «КП-Екатеринбург» в городской администрации.

Напомним, ранее стало известно, что 1 октября Губернатор Свердловской области в своем Instagram заявил о том, что в регионе в скором времени появятся свободные зоны от коронавируса. К подобным мерам власти решили прибегнуть после того, как в регионе ухудшилась эпидемиологическая обстановка, связанная с COVID-19.