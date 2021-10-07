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Общество7 октября 2021 17:36

Житель Нижнего Тагила за рулем «КАМАЗа» столкнулся с легковушкой под Алябьевским

47-летний водитель иномарки Ford погиб
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Водитель иномарки допустил столкновение по касательной с «КамАЗом»

Водитель иномарки допустил столкновение по касательной с «КамАЗом»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Нижнего Тагила, управляющий большегрузом «КАМАЗ» столкнулся в легковым автомобилем марки Ford, за рулем которого сидел 47-летний житель Югорска. Авария произошла днем 7 октября в 10 километрах от поселка Алябьевский на трассе «Югра». Об этом пишет местное издание TagilCity со ссылкой на группу Вконаткте «Екатеринбург — Серов».

- Водитель иномарки допустил столкновение по касательной с «КамАЗом» при встречном разъезде. За рулем грузовика находился житель Нижнего Тагила. В аварии погиб водитель «Форда», - говорится в сообщении.

Напомним, в Екатеринбурге в столкновении трех иномарок на Объездной дороге пострадал пятилетний ребенок. Предварительно известно, что водитель Mazda 6 при перестроении врезался в «Лада-211440» и Renault Logan, которые ехали в попутном направлении. От удара французскую иномарку отбросило на дорожное ограждение.