Житель Нижнего Тагила за рулем «КАМАЗа» столкнулся с легковушкой под Алябьевским

Водитель иномарки допустил столкновение по касательной с «КамАЗом» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Нижнего Тагила, управляющий большегрузом «КАМАЗ» столкнулся в легковым автомобилем марки Ford, за рулем которого сидел 47-летний житель Югорска. Авария произошла днем 7 октября в 10 километрах от поселка Алябьевский на трассе «Югра». Об этом пишет местное издание TagilCity со ссылкой на группу Вконаткте «Екатеринбург — Серов».

- Водитель иномарки допустил столкновение по касательной с «КамАЗом» при встречном разъезде. За рулем грузовика находился житель Нижнего Тагила. В аварии погиб водитель «Форда», - говорится в сообщении.

Напомним, в Екатеринбурге в столкновении трех иномарок на Объездной дороге пострадал пятилетний ребенок. Предварительно известно, что водитель Mazda 6 при перестроении врезался в «Лада-211440» и Renault Logan, которые ехали в попутном направлении. От удара французскую иномарку отбросило на дорожное ограждение.