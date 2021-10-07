Объединяй и выигрывай: коллаборации, которые сделали нашу жизнь выгоднее

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Политика «разделяй и властвуй» в наши дни уже выглядит максимально неактуальной. Кажется, что в моду прочно вошли коллаборации. И пусть вас не пугает это новое и модное слово, за которым прячется привычное нам «сотрудничество». Главное здесь то, что известные бренды на своих примерах показывают, как можно легко, красиво и эффективно объединять различные товары и услуги, чтобы в выгоде оставались буквально все.

Совместно с оператором связи Билайн мы изучили яркие примеры коллабораций и выяснили, как новаторские решения сделали различные товары и услуги доступнее, принесли приятую выгоду их покупателям, и даже нашли годную коллаборацию у самого Билайна.

Высокая мода в торговых центрах

История высокой моды знает множество примеров сотрудничества: когда встречаются 2 премиум-бренда, бренд и художник или известное медийное лицо, но, пожалуй, особенно хочется выделить истории взаимодействия премиальных брендов с, так называемым, масс-маркетом. Такие коллаборации делают «люкс» ближе к простым покупателям. Многие вещи, например, брендированные футболки в масс-маркете стоят в разы, а то и в десятки раз дешевле, чем в бутиках.

В результате, покупатели получили возможность носить дизайнерскую одежду по приемлемой цене, а бренды нашли новую целевую аудиторию там, где, на первый взгляд, ее не было. Что интересно, сегодня все чаще именно премиальные бренды выступают с инициативой сотрудничества с масс-маркетом.

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Искусство в массы

Арт-коллаборации, когда бренд хочет через произведения искусства обратиться к своим потребителям, раскрыть себя на новом уровне, получили широкое распространение в различных сферах. Сегодня художники активно взаимодействуют не только с миром высокой моды и люкса, но и со сравнительно бюджетными брендами часовых и обувных марок, украшают своими работами упаковки продуктов питания (даже коробки конфет и одноразовые кофейные стаканы!) и совместно с технологичными компаниями запускают виртуальные туры по галереям со своими работами.

Так и выглядит искусство в массы: ведь купить картину известного художника или отправиться в путешествие, чтобы увидеть желаемые работы живьем, доступно далеко не каждому. Но бренды объединяются, чтобы сделать искусство ближе и доступнее.

Ресторан у вас дома

Пожалуй, самая главная коллаборация в гастрономическом мире – это сотрудничество ресторанов со службами доставки. Сегодня даже сложносочиненное блюдо можно увидеть у себя на столе в течение часа. Пандемия сильно ускорила развитие и доступность этого взаимодействия, которое, в свою очередь, выручило гурманов во времена самоизоляции, а для ресторанного бизнеса на тот период стало практически единственной возможной формой существования.

Но не доставкой единой! Рестораны и продуктовые бренды находят порой совсем неожиданные форматы сотрудничества с брендами одежды, библиотеками, музеями, музыкальными магазинами – простор для фантазии кажется безграничным.

Персональный кинотеатр под рукой

Билайн хорошо знаком с практикой коллабораций: оператор давно реализует совместные проекты с разными компаниями, чтобы предоставлять своим клиентам лучший сервис и выгодные продукты. Так, например, сегодня Билайн предлагает своим абонентам уникальную возможность смотреть любимые фильмы и сериалы сразу в 4 популярных онлайн-кинотеатрах.

Вместе с акцией «Смотри что в голову придет» в сервисе «Билайн ТВ» каждый может не только найти подходящий контент под любое настроение, но и посмотреть новинки в числе первых.

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* С 30.08.21 по 31.10.21 абонентам – физ. лицам ряда тарифов предоставляется доступ к подписке «4в1» в «Билайн ТВ» (12+) на 1 или 3 мес., далее стоимость подписки – 399 р./мес. Недоступно абонентам с активированной подпиской «4в1». Организатор и правила акции на beeline.ru.

Материал и фото — пресс-служба «Билайн»