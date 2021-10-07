В Каменске-Уральском росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

В Каменске-Уральском бойцы Росгвардии во время дежурства задержали жителя Екатеринбурга, который находился в федеральном розыске. Сотрудники патрулировали маршрут, когда им пришла ориентировка на молодого человека, которого необходимо поймать, мужчину подозревали в совершении серии краж в торговых точках Красногорского района.

По предварительным данным, мужчина по ночам целых две недели проникал в здания магазинов и забирал деньги из кассовых аппаратов.

- Экипаж Росгвардии обнаружил возле здания лицея на улице Гоголя пешехода, схожего по приметам с разыскиваемым. При виде служебного автомобиля подозреваемый попытался скрыться, но уйти от преследования ему не удалось, - отметили в пресс-службе Росгвардии.

Во время проверки документов выяснилось, что он задержанный находится в федеральном розыске. Беглеца доставили в ближайшее отделение полиции, где он дал признательные показания и подтвердил свою причастность к ряду преступлений. В полиции возбудили уголовное дело.