В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задерживаются сразу три пассажирских рейса

Пассажиры заблаговременно уведомлены о задержке вылетов рейсов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» вечером 7 октября задержались сразу три рейса. Известно, что из-за изменения полетного плана по решению авиакомпании опаздывает лайнер компании RedWings, который должен лететь из уральской столицы в Фергану, ожидается, что в нем полетят 100 пассажиров.

- Пассажиры заблаговременно уведомлены о задержке вылетов рейсов. Оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами N 82, находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры, - отметили в пресс-службе ведомства.

Также из-за позднего прибытия воздушного судна задерживается рейс авиакомпании «NordWind» из Екатеринбурга в Ларнаку, на посадку зарегистрированы 299 человек. По той же причине отложен рейс до Ростова-на-Дону, на нем должны вылететь 86 человек.