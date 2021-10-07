В Екатеринбурге открыли спортивный корт во дворе, где жил хоккеист Павел Дацюк

Фото: пресс-служба мэри Екатеринбурга

В Екатеринбурге открыли обновленный спортивный корт во дворе, где раньше жил известный хоккеист Павел Дацюк. Торжественная церемония прошла по адресу Техническая, 53. Теперь на спортивном объекте с искусственным травяным покрытием можно играть в хоккей и мини-футбол, его открыли в рамках проекта «Спорт в каждый двор».

- Поздравляя жителей Сортировки с открытием современного объекта, гости выразили пожелание, чтобы юные спортсмены стали настоящими хозяевами корта, берегли и сохраняли его, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

А вот ребята, которые пришли на открытие корта заверили, что будут выполнять этот наказ и постараются упорно тренироваться. Ребята сразу же протестировали обновленную площадку, на нем тут же состоялся первый районный турнир. Кстати, в этот же день состоялось открытие еще одной универсальной спортивной площадки по адресу улица Белореченская, 13/1.