В Новоуральске мужчина надел чужую куртку с ключами от машины в кармане и угнал авто

Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске мужчина, выходя из гостей, надел чужую куртку с ключами от машины в кармане. Вместо того чтобы вернуть вещи хозяину, он угнал автомобиль. Об этом сообщает МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский».

Инцидент произошел 1 октября 2021 года. 40-летний пьяный мужчина гулял по улице Первомайской, где живет его мама. Он решил зайти к ней, но в подъезде встретил своего одноклассника и зашел к нему в гости. Хозяева отмечали покупку нового автомобиля ВАЗ 2115.

- Счастливый хозяин авто решил похвастаться перед приятелем и показать покупку. Они вышли на улицу, сели в автомобиль и все обсмотрели, затем решили вернуться в квартиру и продолжить обмывать, - говорится в сообщении полиции.

Когда алкоголь закончился, мужчина собрался домой. Уже на улице он понял, что надел чужую куртку, в которой лежат ключи от машины, покупку которой они отмечали. Мужчина решил покататься и сел за руль.

Жена владельца машины заметила, как ВАЗ 2115 ее супруга уезжает с парковки. Она обратилась в полицию. Через два дома автомобиль догнали женщина с сыном и стражи порядка.

Полицейские задержали угонщика и завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее он уже был судим за грабеж и отбывал наказание. Подозреваемый признал свою вину и раскаялся.