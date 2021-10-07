Свердловский омбудсмен заявил о проблеме передачи лекарств арестованным в СИЗО-1

Все они переносят болезнь с невысокой степенью тяжести. При этом 60 человек находились с ними в контакте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что в местном СИЗО-1 не урегулирован вопрос с передачей лекарств, известно, что сейчас в изоляторе у 15 арестованных подтвержден диагноз COVID-19, все они переносят болезнь с невысокой степенью тяжести. При этом 60 человек находились с ними в контакте, поэтому пришлось объявить карантин.

- Кроме того, мест по нормативам не хватает. Сверхлимитных осужденных в ожидании апелляционного суда начали перевозить в Красноярск. На мой взгляд, это другая крайность. Поэтому решила поделиться своей позицией с прокуратурой. Надо искать другие варианты, - отметила Татьяна Мерзлякова на своей странице в Instagram.

Многие освободившиеся в общении с Татьяной Мерзляковой отмечали, что этапирование – это один из самых трудных моментов в отбывании наказания.