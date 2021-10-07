ВТБ провел семинар для участников Уральской палаты недвижимости

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

6 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» специалисты ВТБ презентовали агентствам недвижимости новые возможности и предложения банка по ипотечным продуктам и сервисам. Среди новинок - улучшенные условия по госпрограммам. Теперь в ВТБ ставка по программе ипотеки с господдержкой составляет от 5,75% годовых, а по семейной ипотеке - от 4,7%. С конца сентября дополнительные дисконты доступны заемщикам, которые оформляют сделки в цифровых каналах банка и используют сервисы электронной регистрации и безопасных расчетов. Также специалисты ВТБ рассказали о возможности использовать опцию «Отложенный платеж» — при рефинансировании в ВТБ ипотечного кредита другого банка клиент имеет возможность при определенных условиях пропустить до трех ежемесячных платежей.

«Уральская палата недвижимости — надежный партнер нашего банка в регионе, мы тесно сотрудничаем более 10 лет, – отмечает управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. – Наше взаимодействие с риэлторским сообществом активно развивается на благо клиентов. Объем ипотечных сделок, проведенных с участием входящих в УПН компаний, вырос за последние полтора года на 70%. Уверен, что организованный банком разговор был интересен и полезен участникам рынка».

Также спикерами секции выступили представители экосистемы недвижимости «Метр квадратный», Росреестра и БТИ. Ключевой темой всех докладов стало цифровое взаимодействие между сторонами в процессе приобретения и оформления объектов недвижимости.

«Доля ипотечных сделок, регистрируемых в электронном виде, сейчас составляет порядка 50%, что в 3 раза больше, чем в 2019 году, – сообщила начальник отдела координации Управления Росреестра по Свердловской области Ксения Шакинко. – Ожидаем, что к началу 2022 года эта доля вырастет до 80%. Мы видим, что за время пандемии граждане оценили преимущества подачи документов в электронном виде и уже не хотят возвращаться к бумажному взаимодействию с органом регистрации прав».

С января по октябрь заемщики ВТБ в Уральском федеральном округе оформили свыше 25 тысяч ипотечных сделок на 61,5 млрд рублей, что по объему на 22% выше результата аналогичного периода прошлого года. Свердловская область вошла в топ-5 регионов страны по объемам выдач ипотеки — клиенты ВТБ с начала года получили на Среднем Урале жилищные кредиты на общую сумму 21 млрд рублей.