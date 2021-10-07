Представители фитнес-индустрии попросили Куйвашева не вводить QR-коды для посещения спортзалов

Союз операторов фитнес-индустрии (СОФИСО) подготовил обращение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители фитнес-индустрии попросили губернатора Свердловской области не вводить QR-коды для посещения клубов и тренажерных залов. Союз операторов фитнес-индустрии (СОФИСО) подготовил обращение, в котором предложил главе региона рассмотреть вопросы работы без требования к предъявлению со стороны клиентов документов о вакцинации.

- Позиция поддержана на текущий момент руководителями ведущих фитнес-клубов Урала, среди которых Bright Fit, Powerhouse Gym, AversFit, XFit Clever, GymHall, Sport-Tema, GoldFit, Extreme Fitness, - отмечает пресс-служба СОФИСО.

Представители добавили, что хотят, что было учтено мнение операторов фитнес-индустрии о невозможности введения вышеназванных ограничений. Также они обратили внимание, что клиент с прививкой или антителами к ковиду может заболеть снова. При этом специфика работы клубов направлена на укрепление здоровья, и люди в плохом самочувствии не станут заниматься спортом.