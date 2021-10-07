Электрические сети Екатеринбурга готовы к периоду низких температур

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал» - «Екатеринбург»

В рамках ремонтной кампании на объектах электросетевого хозяйства в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия.

В процессе реализации программы 2021 года энергетики уделили особое внимание оборудованию, обеспечивающему электроснабжение стратегически важных и социально значимых объектов. Среди них: объекты транспортной инфраструктуры, объекты жизнеобеспечения города, теплопункты и котельные, насосные и очистные сооружения МУП «Водоканал», а также школы, детские сады и медицинские учреждения.

Для подготовки к работе в период низких температур специалисты выполнили комплексный ремонт 12 крупных центров питания 35-220 кВ в разных районах города. Это подстанция Ленинского района 110 кВ «Ясная», подстанция 110 кВ «Орджоникидзевская», питающая одноименный район Екатеринбурга, в Октябрьском районе - подстанции «Родник», «Исток» и «Полевая», подстанции «Берегова», «Искра» снабжающие электроэнергией Верх-Исетский район, а также несколько центров питания в Железнодорожном и Чкаловском районах.

В перечень реализованных работ вошли: ремонт 42 км линий электропередачи, расчистка трасс воздушных линий, ремонт силовых трансформаторов 35 кВ и выше, 205 выключателей, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, диагностика оборудования и ряд других регламентных работ.

«Электроснабжение в осенне-зимний период - это высокая социальная ответственность перед жителями нашего города. Поскольку от электроэнергии зависит работа жизнеобеспечивающих инфраструктур, таких как водоснабжение, теплоснабжение, что особенно значимо в холодные месяцы. Полная готовность электросетевых объектов к работе в отопительный сезон 2021/2022 обеспечена к 1 октября», – отметил первый заместитель директора – главный инженер «Россети Урал» - «Екатеринбург» Евгений Мальцев.

Своевременная и качественно проведенная ремонтная кампания способствует повышению надежности работы энергообъектов, стабильной работе техники, в том числе парка автономных источников электроснабжения, готовности своевременному реагированию на внештатные ситуации, восстановлению электроснабжения в критических ситуациях и в целом успешному прохождению периода, когда электросетевая инфраструктура работает в условиях минусовой температуры, и потребление электроэнергии значительно возрастает.

На многоэтапное мероприятие, реализованное к осенне-зимнему периоду в 2021 году, компания направила 266 млн рублей.

По информации от отдела по связям с общественностью «Россети Урал» - «Екатеринбург»