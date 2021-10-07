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Общество7 октября 2021 15:12

У свердловчан появилась возможность сообщить о преступлении в онлайне

В Следственном комитете России для граждан доступна круглосуточная связь с информационным центром
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Сообщить о преступлении можно через удобную для вас социальную сеть. Фото: СК РФ

Сообщить о преступлении можно через удобную для вас социальную сеть. Фото: СК РФ

У жителей появилась возможность сообщить о преступлении в онлайне. Это можно сделать в любое время через информационный центр СК России.

В круглосуточном режиме работает аккаунт центра в Инстаграм - @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение.

Сообщения вы можете направить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России. Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через Приёмную Председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт Информационного центра vk.com/infocentrskrf.

Фото: СК РФ

Фото: СК РФ

Официальные страницы информационного центра представлены и в других социальных сетях: -«Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf; -«Одноклассники»: ok.ru/group/61254572769397.

В Информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия: 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса, на звонки отвечают операторы линий: - «Ребёнок в опасности»; - «Телефон доверия»; - «Остановим коррупцию»; - «Давление на бизнес»; - «Справочная информация».