У свердловчан появилась возможность сообщить о преступлении в онлайне

Сообщить о преступлении можно через удобную для вас социальную сеть. Фото: СК РФ

У жителей появилась возможность сообщить о преступлении в онлайне. Это можно сделать в любое время через информационный центр СК России.

В круглосуточном режиме работает аккаунт центра в Инстаграм - @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение.

Сообщения вы можете направить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России. Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через Приёмную Председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт Информационного центра vk.com/infocentrskrf.

Фото: СК РФ

Официальные страницы информационного центра представлены и в других социальных сетях: -«Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf; -«Одноклассники»: ok.ru/group/61254572769397.

В Информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия: 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса, на звонки отвечают операторы линий: - «Ребёнок в опасности»; - «Телефон доверия»; - «Остановим коррупцию»; - «Давление на бизнес»; - «Справочная информация».