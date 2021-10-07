После окончания института, в 1971 году, Валерий Адам был назначен на должность инспектора уголовного розыска ОВД Чкаловского райсполкома города Свердловска. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге ушел из жизни легендарный сыщик Валерий Адам. Ветеран уголовного розыска умер в возрасте 73 лет.

- В далеком 1964 году, будучи учеником одной из химмашевских школ, 16-летний комсомолец Валерий вместе со своим одноклассником Игорем Лапко (который, кстати, в будущем дослужится до начальника УБЭП ГУВД Свердловской области) вступает в оперативный комсомольский отряд. «Мы оказывали сотрудникам милиции Чкаловского отдела помощь в силу своих возможностей», - говорится в материале пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области о Валерии Ивановиче.

В 90-е года Валерий Адам противостоял организованной преступности, а в 2000 году был направлен в командировку на Северный Кавказ.

- Не скрою, что на фоне социально-политических изменений в стране и тяжелого материального положения многие ребята ушли в бизнес. Остались только по-настоящему преданные сотрудники, которые любили свою работу. Они составили профессиональное ядро, которое передало свой опыт молодому поколению, - вспоминал Валерий Адам.

Валерий Иванович ушел в отставку в 2007 году в звании полковника милиции, отдав 41 год 9 месяцев и 24 дня своему любимому делу.