Планируется, что экспресс из аэропорта будет ходить с интервалом в 15 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге запустят автобус из Кольцово до станции метро «Ботаническая». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города.

- Мы действительно прорабатываем этот вопрос, - рассказали в мэрии.

Планируется, что экспресс из аэропорта будет ходить с интервалом в 15 минут. Точная дата запуска маршрута пока не называется.

Напомним, о планах запустить маршрут из Кольцово до станции метро «Ботаническая» сообщали еще в феврале 2020 года, однако проект так и остался на стадии разработки.

Сейчас из Кольцово в город ходят два автобуса: муниципальный № 65 и частный № 01.