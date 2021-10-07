Планируется, что экспресс из аэропорта будет ходить с интервалом в 15 минут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге запустят автобус из Кольцово до станции метро «Ботаническая». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города.
- Мы действительно прорабатываем этот вопрос, - рассказали в мэрии.
Планируется, что экспресс из аэропорта будет ходить с интервалом в 15 минут. Точная дата запуска маршрута пока не называется.
Напомним, о планах запустить маршрут из Кольцово до станции метро «Ботаническая» сообщали еще в феврале 2020 года, однако проект так и остался на стадии разработки.
Сейчас из Кольцово в город ходят два автобуса: муниципальный № 65 и частный № 01.