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Общество7 октября 2021 14:10

В МЧС предупредили и сильном ветре в Свердловской области

Порывы будут достигать 20 метров в секунду
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Если сильный ветер застал вас на улице, постарайтесь найти укрытие

Если сильный ветер застал вас на улице, постарайтесь найти укрытие

Фото: Алексей ФОКИН

На Свердловскую область надвигается сильный порывистый ветер. Об этом жителей региона предупредили в МЧС. Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 8 октября, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, - обратились к свердловчанам спасатели.

В МЧС напоминают, что, находясь в помещении, при сильном ветре желательно держаться подальше от окон и не забывать их, а также отключить газ, электричество и водопровод.

Если во время сильного ветра вы оказались на улице спасатели рекомендуют найти укрытие и ни в коем случае не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями и около недостроенных зданий.

- Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям. Держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев, - напоминают спасатели.

Водителям во время непогоды следует соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров. Парковать автомобиль желательно подальше от деревьев и рекламных щитов.