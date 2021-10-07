Свердловчанин лишился 500 тысяч после встречи с инспектором ГИБДД

За оформление двух инсценированных ДТП Агаси Карапетян через посредника передал две взятки в виде денег в сумме 12 тысяч рублей и 14 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Занимательная ситуация развернулась в Березовском, где в след за инспеткором-взяточником был осужден водитель. В сентябре 2019 года вынесли приговор бывшему гаишнику Алексею Лошакову, который был признан виновным в получении двух взяток и совершении вследствие этого служебного подлога.

В ходе разбирательства выяснилось, что в 2017 году Лошаков по просьбе своего знакомого Агаси Карапетяна оформил материалы об инсценированных ДТП, куда внес ложные сведения о характере повреждений автомобилей, а также о дате, месте, времени и участниках ДТП.

Таким образом, последний получал страховые выплаты до 300 тысяч рублей.

- За оформление двух инсценированных ДТП Карапетян через посредника передал две взятки в виде 12 и 14 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре Свердловской области.

Долгое время Карапетян был в розыске, но недавно получил по заслугам – за дачу взятки ему назначили штраф в 500 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил.