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Происшествия7 октября 2021 13:30

Свердловчанин лишился 500 тысяч после встречи с инспектором ГИБДД

За дачу взятки его оштрафовали на круглую сумму
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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За оформление двух инсценированных ДТП Агаси Карапетян через посредника передал две взятки в виде денег в сумме 12 тысяч рублей и 14 тысяч рублей.

За оформление двух инсценированных ДТП Агаси Карапетян через посредника передал две взятки в виде денег в сумме 12 тысяч рублей и 14 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Занимательная ситуация развернулась в Березовском, где в след за инспеткором-взяточником был осужден водитель. В сентябре 2019 года вынесли приговор бывшему гаишнику Алексею Лошакову, который был признан виновным в получении двух взяток и совершении вследствие этого служебного подлога.

В ходе разбирательства выяснилось, что в 2017 году Лошаков по просьбе своего знакомого Агаси Карапетяна оформил материалы об инсценированных ДТП, куда внес ложные сведения о характере повреждений автомобилей, а также о дате, месте, времени и участниках ДТП.

Таким образом, последний получал страховые выплаты до 300 тысяч рублей.

- За оформление двух инсценированных ДТП Карапетян через посредника передал две взятки в виде 12 и 14 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре Свердловской области.

Долгое время Карапетян был в розыске, но недавно получил по заслугам – за дачу взятки ему назначили штраф в 500 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил.