В Екатеринбурге отказались финансировать вторую ветку метро

Вместо метро Екатеринбург получит скоростной трамвай Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в проекте бюджета на 2022 год не заложены средства на создание проектной документации второй ветки метрополитена. Отказ от строительства подземок в российских городах в сложный период пандемии – это федеральный тренд. От строительства метро решено отказаться во всех городах за исключением обеих столиц. А также Челябинска и Красноярска.

- Пока по метро мы приостановили все работы с точки зрения подготовки проектной документации. Для города актуален вопрос – куда вести в будущем метро. Раньше мы хотели вести его на ВИЗ-Правобережный, но у нас есть Юго-Запад, Солнечный, - говорит заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков.

Сегодня основной упор по развитию быстрого транспорта в Екатеринбурге делается на трамвай.

- В это году мы надеемся, что завершим трамвайную линию в Верхнюю Пышму. В октябре мы начнем строительство трамвайной линии в Академический. В 2022 году мы получаем инфраструктурный кредит порядка 14 миллиардов рублей. Там заложена сумма на строительство трамвайной линии в Солнечный, - рассказывает Андрей Корюков. - Прорабатывается вопрос Березовского и Кольцово. То есть, сегодня мы переключились на наземный скоростной выделенный транспорт.