Бюджет Екатеринбурга в 2022 году останется дефицитным

Казна Екатеринбурга останется дефицитной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году бюджет Екатеринбурга останется дефицитным, то есть доходы казны окажутся существенно меньше, чем расходы. Об этом сообщил заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков.

- В этом году у нас бюджет 50 374 000 по доходам, 53 370 000 – по расходам, 3 миллиарда – дефицит. Это отправные точки, от которых мы сегодня отталкиваемся. Мы надеемся, что эти цифры будут выше. Федеральный бюджет дает тренд на прирост порядка 3,5%, - говорит Андрей Корюков. - Мы говорим о том, что у нас доходная часть будет более 50 миллиардов, расходная, скорее всего, более 53 миллиардов. Бюджет будет дефицитным, планируем, чтобы это будет 1,5 – 1,6 миллиарда дефицита.

По словам Андрея Корюкова, бюджет Екатеринбурга сохранит социальную направленность, часть доходов казны направят на выплату заработной платы.

Также значительная часть городской казны в 2022 году направят на реализацию пяти национальных проектов - демография, культура, безопасные и качественные дороги, экология, городское жилье.

Бюджет должны внести на рассмотрение в первой декаде ноября. Следующая процедура – утверждение бюджета в Гордуме. Документ проходит два чтения. В первом чтении утверждают его основные параметры – доходы, расходы, дефицит бюджета. Во втором чтении – более детальное рассмотрение расходной части по объектам, по привязке к местности, по заключенным договорам, по расходным полномочиям.

- Надеемся, что бюджет примем до начала финансового года, то есть до 1 января 2022 года, - заключил Андрей Корюков.