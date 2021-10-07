В мэрии Екатеринбурга рассказали, на что потратят бюджет в 2022 году

Бюджет Екатеринбурга сохранит социальную направленность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга с августа идет работа над городским бюджетом на 2022 года, а также на плановый период 2023-2024 годов.

На протяжении месяца чиновники решали, сколько средств примерно, и на что будет потрачено. Приоритеты остались прежними - на образование, на культуру, на физкультуру и спорт, на дорожное хозяйство, транспорт, на озеленение и так далее.

- Один из основных приоритетов – это преемственность расходов за исключением здравоохранения, которое с этого года мы передали на уровень области. Здесь у нас этого раздела нет и этих расходов нет. Все остальные расходы остались в бюджете города, - рассказывает заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков. - Основная задача – социальная. Нужно обеспечить все учреждения своевременной выплатой заработной платы, чтобы были проведены все мероприятия, которые запланированы.

По словам Корюкова, второе крупное направление, на которое пойдут бюджетные деньги – поддержка национальных проектов: демография, культура, безопасные и качественные дороги, экология, городское жилье.

- Намеченные проекты мы должны в полном объеме освоить. И самое главное – дать те показатели эффективности, - отмечает заместитель главы Екатеринбурга.