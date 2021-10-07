Район Новокольцовский должен стать новым центром притяжения на карте Екатеринбурга

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На обходе экспозиций выставки объемные макеты планировки района и Деревни Универсиады осмотрели высокопоставленные гости: полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместители министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никита Стасишин и Сергей Музыченко, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. О ходе работ над проектами государственного значения рассказал генеральный директор компании-застройщика Тимур Уфимцев. Он также выделил основные отличительные особенности нового района среди других территорий уральской столицы.

«Новокольцовский отличается от всех проектов комплексного освоения территории в Екатеринбурге: он начинался не с жилищного строительства, а с развития общественно-деловой зоны. Создание учебно-научного кластера, включающего кампус и общежития УрФУ, позволит создать еще один центр притяжения внутри района. Третьим дополнением экосистемы Новокольцовского будет производственно-логистический кластер с современными экологичными предприятиями. Дополнят эти возможности комфортабельные жилые комплексы. Создание центров притяжения для активных горожан, студентов, интеллектуальной элиты города и региона даст Новокольцовскому широкий диапазон возможностей и собственное амплуа среди других районов города».