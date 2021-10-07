Ограничения в ТЦ могут ввести в середине декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области планируют ввести QR-коды в торговых центрах. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник знакомый с ситуацией. «Чистые зоны» в крупных магазинах по данным собеседника издания могут ввести в середине декабря, когда свердловчане активно начнут их посещать, чтобы купить все к Новому году.

Мы обратились за комментарием в региональный оперштаб.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области собираются ввести зоны, свободные от коронавируса. Попасть в них можно будет по специальному QR-коду, который получат привитые от COVID-19, либо те, кто уже переболел коронавирусом.

Такие зоны точно будут введены в музеях, концертных и выставочных залах, санаториях, базах отдыха, бассейнах, и тренажерных залах.