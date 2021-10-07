В Нижнем Тагиле открыли обновленный двор на улицах Космонавтов и Ермака

На ремонт потратили 18 миллионов рублей. Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле открыли обновленный двор, который объединяет дома на улицах Космонавтов, 10 и Ермака, 46. На ремонт потратили 18 миллионов рублей.

Двором занимался ООО ГК «Уралстройкомплекс», сообщает TagilCity.ru. Территорию обновили за три месяца. Отремонтировали около пяти тысяч квадратных метров проездов и тротуаров. Также подрядчик поменял систему наружного освещения.

Во дворе поставили урны и скамейки. Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

Во дворе появились аттракционы и тренажеры. Кроме того, сделали 2,5 тысячи квадратных метров газонов. Дополнительно высадили кустарники и деревья. Помимо этого, во дворе поставили урны и скамейки.

Также там появились съезды для детских колясок и велосипедов и парковки для инвалидов. Был отремонтирован и лестничный марш, ведущий от спортивной школы.

На открытии дворовой территории был мэр Владислав Пинаев. Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

На открытии дворовой территории был мэр Владислав Пинаев. В 2021 году на обновление дворов в Нижнем Тагиле выделили 34,4 миллиона рублей.