В Нижнем Тагиле и Качканаре при поддержке ЕВРАЗа высадят 550 молодых деревьев

Одно из ста деревьев, которые уже посадили в Нижнем Тагиле

Династии металлургов и горняков ЕВРАЗа высадят в Нижнем Тагиле и Качканаре 550 молодых деревьев. На проведение первого этапа экологической акции «Семейное дерево» компания выделила 1,1 млн рублей.

100 саженцев ивы, липы, яблони и рябины уже высадили в нижнетагильском сквере Героям гражданской войны. 250 саженцев березы, рябины, кедра и яблони – вдоль прогулочных дорожек качканарского Дворца культуры и в жилых микрорайонах.

«Сегодня у нас есть уникальная возможность – восстановить часть лесных насаждений в Качканаре, приняв участие в акции «Семейное дерево», – отмечает исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев. – Эти яблони, кедры и рябины будут бережно хранить историю династий горняков и радовать красотой последующие поколения. Давайте вместе сделаем Качканар к его 65-летию еще зеленее!

В экологической акции приняла участие известная в Нижнем Тагиле династия Корогодских с общим стажем работы более 100 лет. Глава династии Виталий Григорьевич работал в конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК с его открытия. Позже дело сталевара продолжили сын и два внука. Как и другие участники акции, Корогодские дали своему дереву название – «Ива конвертерная».

Акцию «Семейное дерево» посвятили 300-летию Нижнего Тагила и 65-летию Качканара, которые города отпразднуют в 2022 году. Всего к этому времени в уральских городах присутствия ЕВРАЗа планируется высадить 550 деревьев.

Озеленение городов – важная часть экологической программы ЕВРАЗа, ее цель – сделать воздух чище, а города, где работают предприятия компании, красивее и комфортнее для жизни.

В 2020 году ЕВРАЗ направил на природоохранную деятельность своих предприятий в Нижнем Тагиле и Качканаре более 2,3 млрд рублей. На эти средства комбинаты провели более 40 мероприятий.

В 2021 году компания продолжила вкладывать средства в улучшение экологии. ЕВРАЗ КГОК высадил более 450 тыс. деревьев возле поселков Старая Ляля и Черничный в рамках лесовосстановления территорий, которые вошли в контур разработки первого этапа Собственно-Качканарского месторождения. ЕВРАЗ НТМК провел зарыбление Тагильского пруда белым амуром, толстолобиком и сазаном, а также запустил мощную аспирационную установку в миксерном отделении конвертерного цеха. Новая система позволит улавливать свыше 96% выбросов, возникающих при переливах чугуна, и даст возможность снизить их объем более, чем на 32 тонны пыли в год.