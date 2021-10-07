В Екатеринбурге на Уралмаше загорелся автосервис

помещении сгорело оборудование и три машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на Уралмаше начался пожар. На улице Коммунистическая загорелся гаражный бокс, сообщили «КП Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 7 октября 2021 года в 12:09. Огонь охватил 130 квадратных метров.

- В 12:46 открытое горение на пожаре ликвидировано, - заявили в МЧС.

С огнем боролись 22 человека и пять единиц пожарно-спасательной техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Позже спасатели сообщили, что пожар случился в здании автосервиса. В помещении сгорело оборудование и три машины. Еще три автомобиля повреждены.

- Существовало распространение огня на соседние строения и гаражный кооператив. Тушение пожара осложнялось наличием в здании автосервиса газовых и кислородных баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей, - сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели вытащили из автосервиса три газовых баллона. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели вытащили из автосервиса три газовых баллона. С огнем боролись 22 человека и пять единиц пожарно-спасательной техники.

В апреле 2021 года ночью на улице Красноармейской загорелся одноэтажный паркинг. Огонь охватил 10 квадратных метров. Возгорание произошло в подсобном помещении. В тушении были задействованы пять единиц техники, 20 человек личного состава.