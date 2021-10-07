Жительница Екатеринбурга отсудила у турфирмы 150 тысяч рублей за переплату

Женщина хотела взыскать с турфирмы больше 210 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга Татьяна М. отсудила у туроператора 150 тысяч рублей за переплату по путевке. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

- Татьяна М. в феврале прошлого года приобрела путевку в Турцию на осень, за которую заплатила с учетом роста курса валют 172 300 рублей. Договор был заключен с ООО «Валери», - говорится в сообщении.

При этом бронирование и оплата проходили через ООО «Анекс Партнер Урал», которое является агентом туроператора ООО «Рой Тур». Туроператор получил заявку, подтвердил ее и сформировал путевку. Однако в августе 2021 года Татьяне сообщили, что ее поездка отменяется. Ей объяснили, что ООО «Рой Тур» получила от агента только часть оплаты тура.

При этом женщине предложили доплатить 97 тысяч рублей, чтоб ее отдых состоялся. Татьяна согласилась. Вернувшись из Турции, она подала иск в Ленинский районный суд к ООО «Рой Тур». Она хотела взыскать деньги, которые доплатила, плюс получить 20 тысяч рублей за оплату адвоката, 97 тысяч неустойки, компенсацию морального вреда и штраф в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Суд частично удовлетворил иск Татьяны и взыскал с туроператора 97 тысяч рублей за переплату, 20 тысяч рублей неустойки и восемь тысяч рублей за расходы на представителя. Также с ООО «Рой Тур» взыскали пять тысяч рублей компенсации морального вреда и 20 тысяч рублей штрафа. Всего Татьяне туроператор выплатил 150 тысяч рублей.

Однако ООО «Рой Тур» попробовало обжаловать решение районного суда в областном. В апелляции туроператор заявил, что отвечать должно ООО «Анекс Партнер Урал», так как оно несет ответственность за неперечисленные деньги.

Облсуд оставил решение без изменений и посчитал, что внутренние взаимоотношения между туроператором и агентами не могут служить основанием для нарушения прав туристов. Также суд решил, что у туроператора не было причин не осуществлять тур.

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