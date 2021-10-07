В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже банковской карты

Подозреваемый снял с чужой карты четыре тысячи рублей

В Екатеринбурге в полицию обратился 24-летний парень, который рассказал, что у него сняли с банковской карты четыре тысячи рублей. Деньги пропали после того, как он приехал домой на такси и, выходя, потерял на улице сумку с карточкой внутри.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции установили личность подозреваемого в хищении денег с карты и задержали, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанным оказался ранее не судимый и не работающий 26-летний местный житель. Мужчина признался в краже. Он рассказал, что потратил деньги с найденной в сумке карты на личные нужды. В полиции подозреваемый полностью возместил ущерб владельцу карты.

На молодого человека завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Полиция Екатеринбурга в очередной раз предупреждает владельцев банковских карт о необходимости соблюдать требования безопасного обращения с ними - не стоит сообщать незнакомым людям реквизиты банковских карт и счетов, свои паспортные данные, любые пароли, PIN-коды и иную конфиденциальную информацию. Также не нужно хранить PIN-код рядом с банковской картой.

- В случае утери карты необходимо обратиться в банк и заблокировать её. Таким образом, злоумышленники не смогут воспользоваться доступом к электронному счету владельца и совершить хищение денежных средств, - напоминают в УМВД России по Екатеринбургу.