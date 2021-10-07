Пассажирские перевозки на СвЖД выросли на 14,9% за 9 месяцев текущего года

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Из них в пригородном сообщении отправлено 1,8 млн пассажиров (-1,3%), в дальнем следовании – 0,5 млн (+19,9%). Пассажирооборот в сентябре 2021 года составил 602 млн пасс-км, что на 19,7% больше сентября 2020 года.

За девять месяцев (январь-сентябрь) 2021 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 20,5 млн пассажиров, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 15,5 млн пассажиров (+11,4%), в дальнем следовании 5 млн (+27,6%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2021 года вырос на 20,8% и составил 5,6 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в сентябре 2021 года перевезено 92,3 млн пассажиров, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров снизилось на 4% – до 84,6 млн человек, в дальнем следовании выросло на 12,9% – до 7,7 млн человек. Пассажирооборот в сентябре 2021 года составил 9,3 млрд пасс-км, что на 11,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Всего за январь-сентябрь 2021 года отправлено 788,4 млн пассажиров (+22,1% к январю-сентябрю 2020 года), из них в дальнем следовании – 72,3 млн пассажиров (+37,6%), в пригородном сообщении – 716,1 млн (+20,7%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2021 года вырос на 34,9% к уровню прошлого года и составил 82,3 млрд пасс-км.