Уралец расстрелял из травматического пистолета мужчину за плохой ремонт телефона

Также с Титова взыскали 200 тысяч рублей морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга Алексей Титов 14 раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета за то, что тот плохо отремонтировал телефон. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 13 июня 2020 года Титов совместно со своим знакомым прибыли на территорию рыночного комплекса «Новомосковский рынок» к потерпевшему по месту его работы, - говорится в сообщении.

У потерпевшего был конфликт со знакомым Титова из-за возврата денег за плохо отремонтированный телефон. Титов вступил с потерпевшим в конфликт и три раза ударил его по голове. Затем он достал из своей машины травматический пистолет и направил его на потерпевшего. Тот в свою очередь также достал «травмат».

Титов выстрелил в потерпевшего и нанес ему этим многочисленные пулевые ранении. В том числе он выстрелил в жизненно-важные органы и нанес вред здоровью средней тяжести.

Суд признал Титова виновным по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Осужденный признал свою вину частично. Его приговорили к трем годам в колонии-поселении.

Также с Титова взыскали 200 тысяч рублей морального вреда и 10,7 тысячи рублей в качестве возмещения расходов на лечение.