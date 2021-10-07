На Урале виновник аварии, унесшей три жизни, отделался сроком в колонии-поселении

Осужденный не принял во внимание интенсивность движения и метеорологические условия при вождении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже суд приговорил 63-летнего Владимира Коновалова к четырем годам в колонии-поселении с запретом на деятельность, связанную с управлением транспортным средством, на 2,5 года. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Смертельная авария произошла 7 февраля 2021 года. Коновалов был за рулем служебного автобуса Higer. Он ехал по трассе «Екатеринбург – Реж – Алапаевск». В салоне был работник предприятия.

- На 63 километре автодороги при совершении обгона попутного автомобиля Коновалов не убедился в безопасности маневра, неверно выбрал скорость движения, - говорится в сообщении.

Также осужденный не принял во внимание интенсивность движения и метеорологические условия. В итоге он столкнулся со встречной Lada Priora. В ДТП погибли водитель и два пассажира легковушки.

Суд признал Коновалова виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Приговор еще не вступил в силу.