В Екатеринбурге должник пытался уйти от приставов огородами

Если должник не начнет погашать займы, то имущество будет оценено и передано на реализацию в Росимущество. Фото: ГУФССП по Свердловской области

Житель Екатеринбурга набрал у разных физических лиц займов на 3,5 миллиона рублей. Когда к нему в коттедж пришли приставы, он разобрал свой забор и сбежал по огородам. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- Из ответов регистрирующих органов судебному приставу-исполнителю стало известно о том, что за должником зарегистрировано транспортное средство Renault Master, - говорится в сообщении.

Родственники должника выступили в роли понятых при аресте автомобиля. Фото: ГУФССП по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приставы приехали домой к должнику, чтобы описать имущество и арестовать автомобиль. Однако мужчина сбежал.

Это не спасло от ареста его Renault Master. Родственники должника выступили в роли понятых. Судебный пристав арестовал машину и передал ее на хранение в специализированную организацию. Если должник не начнет погашать займы, то имущество будет оценено и передано на реализацию в Росимущество.

Ранее в Екатеринбурге приставы взыскали 16,6 миллиона рублей с владельца ТЦ «Аида». Торговый центр задолжал за вывоз мусора. Деньги сняли у предпринимателя с банковской карты.