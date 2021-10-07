В Свердловской области определили 11 площадок для комплексного развития территории

Губернатор пригласил строительные компании принять участие в проектах КРТ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на форуме 100+ TechnoBuild рассказал о работе по реализации в регионе проектов комплексного развития территорий (КРТ). Первые проекты планируется реализовать в Екатеринбурге и городах-спутниках, таких как Сысерть и Среднеуральск.

- В Свердловской области завершается создание необходимой нормативной базы для реализации проектов комплексного развития территорий. Уже подготовлен перечень из 11 потенциальных площадок с ориентировочным градостроительным потенциалом в 1 миллион квадратных метров жилья, - рассказал глава региона.

Кроме того, Евгений Куйвашев пригласил строительные компании принять участие в проектах КРТ и предлагать варианты развития площадок.

Напомним, недавно появились новые критерии, какие дома снесут по программе комплексного развития территорий в Свердловской области. Шансы попасть под КРТ у трехэтажных не аварийных домов стали выше, но жильцы могут проголосовать и «против».

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