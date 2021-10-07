Екатеринбург попал в десятку популярных горнолыжных направлений

Екатеринбург занял пятое место в списке популярных горнолыжных направлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно поехать покататься на горных лыжах и сноуборде с ноября 2021 по январь 2022.

По статистике, туристы бронируют жилье на горнолыжных курортах от 1 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,2 до 10 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Златоусте, дороже - в Екатеринбурге.

Десять популярных горнолыжных направлений:

1. Ялта – 3 125 руб. / 7 ночей *

2. Красная Поляна - 5 490 руб. / 3 ночи

3. Банное - 7 333 руб. / 3 ночи

4. Эльбрус – 6 578 руб. / 4,5 ночи

5. Екатеринбург – 10 000 руб. / 2 ночи

6. Пермь – 2 900 руб. / 4 ночи

7. Тюмень - 1 800 руб. / 4 ночи

8. Белокуриха – 2 000 руб. / 3 ночи

9. Златоуст – 1200 руб. / 5 ночей

10. Токсово - 5350 руб. / 1 ночь

В списке указаны средние траты на аренду жилья в сутки и среднее число забронированных суток. Он составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 ноября 2021 по 31 января 2022.