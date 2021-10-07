На Ключевском вулкане продолжаются поиски пропавшего альпиниста из Екатеринбурга

Фото: МЧС по Камчатскому краю

На Ключевском вулкане на Камчатке продолжаются поиски пропавшего 1 октября альпиниста из Екатеринбурга. Спасатели дойдут до места, где он разминулся со вторым туристом, и пройдут вниз по предполагаемому маршруту пропавшего.

- Цель - достичь отметки 4000 метров, на которой разминулись двое мужчин, и пойти вниз по предполагаемому маршруту пропавшего альпиниста. Сколько времени займёт у них поисковая операция - во многом зависит от погодных условий. Кроме того, поиски может затруднить прошедший циклон, после которого склоны вулкана покрылись снегом толщиной более метра, - рассказали в МЧС по Камчатскому краю.

Напомним, 27 сентября двое екатеринбуржцев начали восхождение к вершине Ключевского вулкана. Когда они были на высоте около 4 000 метров, усилился ветер, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, чтобы переждать непогоду. Через некоторое время они приняли решение разделиться и начать спуск - один из участников пошел в сторону домика, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал.

Через два дня - 1 октября, один из альпинистов добрался до домика, но своего товарища там не встретил. Об этом он сообщил в службу 112 и попросил о помощи. Спасатели эвакуировали мужчину в поселок Ключи. Поиски второго альпиниста продолжались пока позволяли погодные условия. Из-за сильной метели и нулевой видимости к вечеру 2 октября работы пришлось прекратить. Поиски возобновились лишь 5 октября.