В Нижнем Тагиле три пенсионерки отдали мошенникам больше миллиона, желая помочь родственникам

Женщина рассказала, что ей позвонила девушка, которая представилась ее старшей дочерью, и заявила, что стала виновницей аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сразу три пенсионерки отдали телефонным мошенникам больше миллиона, желая помочь своим родственникам. Первый случай произошел в начале октября, в полицию обратилась 81-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонила девушка, которая представилась ее старшей дочерью, и заявила, что стала виновницей аварии, при этом сильно пострадала сама.

- С женщины запросили 200 тысяч рублей. При этом пообещали, что пришлют курьера по адресу. Также ей предложили написать заявление, в котором была просьба не привлекать ее дочь к уголовной ответственности, - отметили в ГУ МВД «Нижнетагильское».

Ей сообщили, что 200 тысяч хватит только на первое время, нужно будет подготовить еще 800 тысяч. По прибытии курьера бабушка отдала мужчине пакет с миллионом рублей. И только через два пенсионерке позвонила настоящая дочь.

В полиции добавили, что за последние дни еще две пенсионерки передали мошенникам деньги, одна лишилась 60 тысяч, другая – 250 тысяч.