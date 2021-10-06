Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене разгромил финский «Йокерит»

«Автомобилист» одерживает вторую победу подряд с крупным счетом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил серию побед с разгромным счетом. На этот раз уральские игроки на домашней арене одолели финский «Йокерит». Матч завершился со счетом 5:1.

Хозяева площадки открыли счет уже на второй минуте встречи, удалось отличиться Георгию Белоусову. Следующие две шайбы были заброшены под занавес первого периода. Усилиями Никиты Трямкина и Владимира Кузнецова счет на табло стал 3:0.

Во втором периоде у гостей получилось отыграть одну шайбу, Маркус Ханникайнен все же переиграл вратаря Владимира Галкина. Однако семь минут Джесси Блэкер восстановил преимущество уральцев в три шайбы. Окончательный счет на 59 минуте установил Георгий Белоусов, записав на свой счет дубль.

«Автомобилист» одерживает вторую победу подряд с крупным счетом, в предыдущем матче уральцы обыграли омский «Авангард» со счетом 5:2. Хоккеисты из Екатеринбурга продолжают удерживать пятую строчку восточной конференции.